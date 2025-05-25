Фетисов о словах Тардифа про недопуск России на ОИ-2026: «Говорю как простой мужик, каждый из которых возмущен – хочется понять нашу позицию по отношению к этому беспределу»

Вячеслав Фетисов возмущен словами Люка Тардифа о недопуске России на Олимпиаду.

Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) заявил , что сборная России по хоккею не сыграет на Играх в Италии.

Позднее Федерация хоккея России (ФХР) опровергла эту информацию, сообщив, что вопрос будет решаться позже.

«Хочется понять нашу позицию по этому вопросу. Звучало много заявлений, появлялась надежда. Поэтому пусть ответят официальной позицией по отношению к этому беспределу.

Я это говорю как обычный гражданин, как простой мужик, каждый из которых возмущается ситуацией», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Фетисов об Овечкине: «Он любит нашу страну. Удалось лично поздравить Александра с рекордом и напутствовать на дальнейшие победы»