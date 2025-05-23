Фетисов о недопуске России на ОИ-2026: «Мне сказали, что это не окончательное решение. Опубликованная информация – непроверенная»

Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о недопуске России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация, что сборная России была не допущена для участия в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Мне сказали, что это не окончательное решение и опубликованная информация – непроверенная», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Россия не допущена на хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 (Sportacentrs)

ФХР о допуске России на ОИ-2026: «Окончательное решение будет принято позднее. ИИХФ, ОКР и ФХР летом проведут дополнительные консультации»