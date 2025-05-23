Леонид Тамбиев: «Принято ругать судей КХЛ, но по уровню многие арбитры на ЧМ – откровенно слабые. Двойные стандарты: явные удаления не дают, а мелкие фолы свистят»

Леонид Тамбиев скептически оценил уровень арбитров на чемпионате мира по хоккею.

– Перед чемпионатом мира сыграли с Россией и Беларусью. Насколько хоккей был похож на тот, который команды показывали на турнире?

– Трудно сравнивать, потому что Россия и Беларусь играют в тот хоккей, который проповедует КХЛ .

На чемпионате мира сборные показывают немного другой хоккей. Там и правила ИИХФ чуть отличаются, и судейство совсем другое.

Принято ругать судей КХЛ, но я считаю, что по уровню судейства многие арбитры на чемпионате мира откровенно слабые. Там двойные стандарты, явные удаления не дают, а мелкие фолы свистят. Арбитры из каждой страны судят по-разному.

Нельзя сравнивать матчи чемпионата мира и товарищеский турнир.

На чемпионате мира совершенно другой накал и цена победы, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев , который ассистировал Олегу Болякину в сборной Казахстана на чемпионате мира.