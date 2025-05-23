Александр Кожевников: «Локомотив» – это атомный экспресс. Никитина надо делать главным тренером сборной России»
Александр Кожевников оценил победу «Локомотива» в Кубке Гагарина.
Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Трактора» (4-1) в финальной серии.
«Локомотив» – это атомный экспресс. И было ясно, что они выиграют Кубок Гагарина. Также понятно, что Игорь Никитин получит звание лучшего тренера сезона.
Он красавец и свой высокий уровень доказал уже не один раз. Ведь раньше Никитин и ЦСКА сделал победителем Кубка Гагарина
Это талантливый тренер, и он доказал это всем, начиная еще с «Авангарда». Игоря Никитина надо делать главным тренером сборной России», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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