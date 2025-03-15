Овечкин про 0:3 с «Лос-Анджелесом»: «Хороший урок. Они хорошо играют в защите и не дали нам развернуться. В плей-офф тоже будет мало свободных зон»

Александр Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» от «Лос-Анджелеса» (0:3).

39-летний капитан «столичных» остался без бросков в створ в этой игре регулярного чемпионата НХЛ.

«Такие игры бывают. Дела идут не так, как хотелось бы. Понятно, что они хорошо играют в защите и не позволили нам развернуться. В целом это хороший урок.

Именно такими игры будут и в плей-офф, там тоже будет мало свободных зон. К этому нужно привыкнуть. Так что это был хороший урок», – сказал Овечкин .