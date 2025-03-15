Заврагин об Овечкине в КХЛ: «В СКА он не пойдет, Александр же воспитанник «Динамо». Прикольно было бы выйти, чтобы он был в офисе в большинстве»
Егор Заврагин оценил шансы на переход Александра Овечкина в СКА.
Ранее 39-летний форвард заявил, что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном» и может приехать в КХЛ летом 2026 года.
– Было бы прикольно сыграть против Ови в КХЛ?
– Да, было бы прикольно выйти, чтобы он был в большинстве, в своем офисе. Посмотреть, что будет (смеется).
– А была бы красивая история, если бы Овечкин залетел в СКА под конец карьеры?
– Я думаю, он не пойдет в СКА. Он же воспитанник «Динамо». Он только про «Динамо» говорил. Я думаю, он не пойдет, – сказал голкипер СКА Егор Заврагин.
Лысенков об Овечкине: «В Америке он бог, а у нас его будут чморить, как Кузнецова, Ковальчука и Дацюка. Он не сможет быть звездой, а имидж будет рушиться из-за дебильных комментариев»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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