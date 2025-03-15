Заврагин об Овечкине в КХЛ: «В СКА он не пойдет, Александр же воспитанник «Динамо». Прикольно было бы выйти, чтобы он был в офисе в большинстве»

Егор Заврагин оценил шансы на переход Александра Овечкина в СКА.

Ранее 39-летний форвард заявил , что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном » и может приехать в КХЛ летом 2026 года.

– Было бы прикольно сыграть против Ови в КХЛ?

– Да, было бы прикольно выйти, чтобы он был в большинстве, в своем офисе. Посмотреть, что будет (смеется).

– А была бы красивая история, если бы Овечкин залетел в СКА под конец карьеры?

– Я думаю, он не пойдет в СКА . Он же воспитанник «Динамо». Он только про «Динамо» говорил. Я думаю, он не пойдет, – сказал голкипер СКА Егор Заврагин .

Лысенков об Овечкине: «В Америке он бог, а у нас его будут чморить, как Кузнецова, Ковальчука и Дацюка. Он не сможет быть звездой, а имидж будет рушиться из-за дебильных комментариев»