Дин Стюарт: «Овечкин – номер один в моем списке русских игроков. Еще Кучеров нравится. Думаю, Ови по силам побить рекорд»
Дин Стюарт считает, что Александру Овечкину по силам побить рекорд Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забить еще 9 шайб, чтобы побить рекорд.
«Овечкин? Думаю, он номер один в моем списке русских игроков, хотя еще нравится Кучеров.
Думаю, Ови вполне по силам побить рекорд, ведь осталось больше 15 матчей», – сказал защитник «Витязя» Дин Стюарт.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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