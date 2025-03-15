Дин Стюарт: «Овечкин – номер один в моем списке русских игроков. Еще Кучеров нравится. Думаю, Ови по силам побить рекорд»

Дин Стюарт считает, что Александру Овечкину по силам побить рекорд Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забить еще 9 шайб, чтобы побить рекорд.

«Овечкин ? Думаю, он номер один в моем списке русских игроков, хотя еще нравится Кучеров .

Думаю, Ови вполне по силам побить рекорд, ведь осталось больше 15 матчей», – сказал защитник «Витязя » Дин Стюарт.