Макклин Селебрини: «Овечкин и Кросби все еще входят в число лучших игроков в мире. У Ови сейчас сколько, 33 гола? Это безумие. Я очень рад сыграть против него»

Макклин Селебрини отметил, что Александр Овечкин – один из лучших игроков в мире.

Селебрини встречался с Овечкиным после матча «Вашингтона», когда ему было 5 или 6 лет. У него есть фотография с россиянином.

В ночь с 15 на 16 марта Селебрини впервые сыграет против Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забить еще 9 шайб, чтобы побить рекорд.

«Я очень рад сыграть против него. Возможность сыграть против него сейчас – это просто безумие. У него много голов. Он по-прежнему один из лучших игроков в мире», – сказал 18-летний нападающий «Сан-Хосе » Макклин Селебрини .

Любимым игроком Селебрини в детстве был форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, но он также много наблюдал за Овечкиным, особенно когда «Пингвинс» и «Кэпиталс» три сезона подряд встречались в плей-офф Кубка Стэнли (2016, 2017, 2018).

«Было просто потрясающе наблюдать, как эти ребята соревнуются друг с другом, они так много раз встречались в плей-офф. Просто наблюдать за этим хоккеем в плей-офф, я думаю, что это было лучшее время в детстве.

Они проводят 20-е сезоны в НХЛ? Потрясающе. Посмотрите на Овечкина и Сида и на то, что они все еще делают, они все еще входят в число лучших игроков в мире. У Ови сейчас сколько, [33] гола? Это безумие», – добавил Селебрини.