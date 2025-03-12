Роман Ротенберг: «Я бы никогда не сравнивал достижения Дзюбы и Овечкина. Это неправильно, два разных вида спорта»
Роман Ротенберг призывает не сравнивать достижения Артема Дзюбы и Александра Овечкина.
«Я бы никогда не сравнивал. Это два разных вида спорта. Надо оценить достижение Овечкина и отдельно достижение Дзюбы. Мы прекрасно знаем, насколько тяжело в футболе даются голы. На таких забивных футболистов ходит публика, детишки тренируются, развивается футбол.
И то же самое можно сказать про Сашу Овечкина. Здесь нельзя ни в коем случае сравнивать. Я считаю, что это неправильно. Поэтому желаем здоровья Дзюбе, пусть ещё забивает. И Саше, конечно, желаем, чтобы он в следующей игре продолжил свою голевую серию», — сказал главный тренер СКА.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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