Роман Ротенберг: «Я бы никогда не сравнивал достижения Дзюбы и Овечкина. Это неправильно, два разных вида спорта»

Роман Ротенберг призывает не сравнивать достижения Артема Дзюбы и Александра Овечкина.

«Я бы никогда не сравнивал. Это два разных вида спорта. Надо оценить достижение Овечкина и отдельно достижение Дзюбы. Мы прекрасно знаем, насколько тяжело в футболе даются голы. На таких забивных футболистов ходит публика, детишки тренируются, развивается футбол.

И то же самое можно сказать про Сашу Овечкина. Здесь нельзя ни в коем случае сравнивать. Я считаю, что это неправильно. Поэтому желаем здоровья Дзюбе , пусть ещё забивает. И Саше, конечно, желаем, чтобы он в следующей игре продолжил свою голевую серию», — сказал главный тренер СКА.