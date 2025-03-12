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  • Ротенберг о тренировках СКА: «Нашел еще упражнения и тактические ходы. Не могу сказать, какие. Как говорят евреи, на вопросы лучше отвечать вопросом. Чтобы нас соперники не читали как книгу Мильштейна»
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Ротенберг о тренировках СКА: «Нашел еще упражнения и тактические ходы. Не могу сказать, какие. Как говорят евреи, на вопросы лучше отвечать вопросом. Чтобы нас соперники не читали как книгу Мильштейна»

Роман Ротенберг объяснил, почему не раскрывает тактические ходы СКА.

Вчера СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. После игры журналист подарил Ротенбергу книгу Дэна Мильштейна «Ты можешь все».

– Я приходил к вам на раскатку, давно не был и увидел очень много новых упражнений. Вы всегда стараетесь что-то добавлять в тренировочный процесс?

– Буду честен, это наша работа. Искать новые упражнения. Поверьте, не так просто вскрывать эту оборону в каждой игре. Честно могу сказать, непростая задача вскрывать оборону. Все соперники очень оборонительные. Они очень дисциплинированно играют в обороне, впятером.

Нам нужно искать непредсказуемые ходы в атаке. [В этом матче] мы их нашли, поэтому выиграли. И будем дальше искать новые упражнения, чтобы быть еще более непредсказуемыми. 

Не как книга, да. Открываешь книгу и читаешь, как по открытой книге знаешь, как мы играем. Будет намного сложнее для соперников. Мы еще имеем резервы и постараемся иметь возможность перегруппироваться во время матча. Во время периода даже. Это наш плюс. У нас есть гибкость. Так и должно быть.

Как я уже говорил, есть планы, есть план А, план Б. Но плюс к этому как минимум 10 планов должно быть. Есть работа тренерского штаба, главного тренера. Будут новые упражнения, будем внедрять обязательно. Хоккей – замечательная игра.

Вот сегодня, честно могу сказать, что даже вы спросили, а нашел еще упражнения и тактические ходы. Не могу сказать, какие. Как говорят евреи, на вопросы лучше отвечать вопросом. Чтобы нас соперники не читали как книгу Мильштейна, будем непредсказуемыми. А книжки будем читать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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