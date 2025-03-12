  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов об отказе Листуновой в нейтральном статусе: «Сейчас 80-летие Победы будет, мы должны язык в одно место засунуть? Безобразие, вернемся только с флагом, гимном и гербом»
9

Фетисов об отказе Листуновой в нейтральном статусе: «Сейчас 80-летие Победы будет, мы должны язык в одно место засунуть? Безобразие, вернемся только с флагом, гимном и гербом»

Фетисов назвал безобразием отказ гимнастке Листуновой в нейтральном статусе.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) обновила список спортсменов, получивших нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, среди них не оказалось россиянки Виктории Листуновой.

Олимпийская чемпионка заявила, что FIG не одобрила ей нейтральный статус из-за открытки с поздравлением с 9 мая, выложенной в соцсети.

«Ужасная ситуация, выкручивают руки, коверкают судьбы молодым людям. Здесь надо жестко поставить вопрос: мы вернемся только с национальным флагом, гимном и гербом.

Испокон веков мы поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, сейчас будет 80-летие Победы, ну что, мы должны язык в одно место засунуть? Ради чего?

Это безобразие, мы не должны переписывать историю своей страны, поддаваясь на все эти провокации», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoВячеслав Фетисов
Виктория Листунова
Политика
спортивная гимнастика
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
FIG
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов про хет-трик Протаса после паса Овечкина: «Саша все делает правильно. У него цель не только забить больше всех, но и выиграть главный трофей в этом году»
сегодня, 08:46
Фетисов о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Настоящий патриот. В это непростое время он ничего не остерегается, говорит то, что считает нужным»
18вчера, 19:37
Фетисов об Овечкине в «Динамо»: «Саша делает многое, чтобы тем, что он русский, можно было гордиться. Его возвращение станет радостью для поклонников в России, Беларуси и Казахстане»
7вчера, 11:05
Главные новости
Ротенберг о том, попытается ли СКА перехватить Овечкина у «Динамо»: «Это ваш друг Рабинер заявил? Из той же синагоги. Он сам решит, как видит свое будущее, лучше не загадывать»
1439 минут назад
КХЛ. «Металлург» примет ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Ладой», «Ак Барс» – с «Трактором»
18сегодня, 09:14
Журналист Кокен об Овечкине: «Гудас рассказал, как шайба попала ему под наплечник после броска Ови. Его рука была черно-синей. Он сказал, что усвоил ценный урок о том, как не блокировать его броски»
2сегодня, 08:29
Протас о передаче Овечкина при пустых воротах «Анахайма»: «Он радовался за меня, может, даже сильнее, чем когда сам забивал. Это многое говорит о нем как о лидере»
7сегодня, 07:52
Панарин сделал 40 передач в 10-м сезоне подряд и разделил 6-е место в истории НХЛ среди незадрафтованных игроков
10сегодня, 07:35
Кросби набрал 70 очков за сезон в 15-й раз в карьере. Только у Дионна, Фрэнсиса, Гретцки и Хоу больше таких чемпионатов
28сегодня, 07:18
Мичков против «Оттавы»: «минус 3», 2 хита и бросок за 21:57. Он остался без очков во 2-м матче подряд
16сегодня, 06:46
Гавриков – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: гол, «плюс 4», 2 броска и 2 хита за 22:04
1сегодня, 06:36Видео
Задоров подрался с Беннеттом в матче «Бостон» – «Флорида». У защитника передача, «плюс 1», 5 бросков, 2 блока и 4 хита за 22:48
11сегодня, 06:21Видео
Овечкин отдал пас на Протаса при пустых воротах «Анахайма». Алексей сделал 1-й хет-трик в НХЛ
125сегодня, 05:35
Ко всем новостям
Последние новости
Второй снайпер «Сибири» Бутузов выбыл до конца сезона из-за травмы. У него 18+14 в 60 играх
13 минут назад
Юрий Семин о погоне Овечкина за Гретцки: «Утром просыпаюсь и первым делом смотрю: забил или нет. Желаем великому Александру побыстрее решить задачу и прийти в «Динамо»
330 минут назад
Заврагин о 3:1 с «Динамо» Минск: «Сложный соперник, против них всегда трудно играть. У них хорошая команда, которая смогла забросить гол СКА»
357 минут назад
Агент Овечкина о передаче на Протаса при пустых воротах: «Саша не эгоистичен. Он всегда может отдать необходимый пас вовремя»
сегодня, 08:59
Зинэтула Билялетдинов: «НХЛ стала для меня серьезной школой. Та работа профессионально обогатила меня. Приехал в Россию с мощным багажом»
7сегодня, 08:54
Фетисов про хет-трик Протаса после паса Овечкина: «Саша все делает правильно. У него цель не только забить больше всех, но и выиграть главный трофей в этом году»
сегодня, 08:46
Билялетдинов о Гатиятулине: «Рад, что он возглавляет «Ак Барс». Команда показывает очень хороший хоккей и дает результат»
3сегодня, 07:59
Федотов проиграл 5 из 6 последних матчей. Вратарь «Филадельфии» отбил 19 из 23 бросков в игре с «Оттавой»
1сегодня, 06:59
Дорофеев забил 25-й гол в сезоне. У него 41 очко в 64 матчах
сегодня, 05:59
Минтюков забил 5-й гол в сезоне в матче с «Вашингтоном». У защитника 15 очков в 52 играх
1сегодня, 05:52Видео