Фетисов об отказе Листуновой в нейтральном статусе: «Сейчас 80-летие Победы будет, мы должны язык в одно место засунуть? Безобразие, вернемся только с флагом, гимном и гербом»

Фетисов назвал безобразием отказ гимнастке Листуновой в нейтральном статусе.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) обновила список спортсменов, получивших нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, среди них не оказалось россиянки Виктории Листуновой .

Олимпийская чемпионка заявила , что FIG не одобрила ей нейтральный статус из-за открытки с поздравлением с 9 мая, выложенной в соцсети.

«Ужасная ситуация, выкручивают руки, коверкают судьбы молодым людям. Здесь надо жестко поставить вопрос: мы вернемся только с национальным флагом, гимном и гербом.

Испокон веков мы поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, сейчас будет 80-летие Победы, ну что, мы должны язык в одно место засунуть? Ради чего?

Это безобразие, мы не должны переписывать историю своей страны, поддаваясь на все эти провокации», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .