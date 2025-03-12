Фетисов об отказе Листуновой в нейтральном статусе: «Сейчас 80-летие Победы будет, мы должны язык в одно место засунуть? Безобразие, вернемся только с флагом, гимном и гербом»
Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) обновила список спортсменов, получивших нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, среди них не оказалось россиянки Виктории Листуновой.
Олимпийская чемпионка заявила, что FIG не одобрила ей нейтральный статус из-за открытки с поздравлением с 9 мая, выложенной в соцсети.
«Ужасная ситуация, выкручивают руки, коверкают судьбы молодым людям. Здесь надо жестко поставить вопрос: мы вернемся только с национальным флагом, гимном и гербом.
Испокон веков мы поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, сейчас будет 80-летие Победы, ну что, мы должны язык в одно место засунуть? Ради чего?
Это безобразие, мы не должны переписывать историю своей страны, поддаваясь на все эти провокации», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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