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Кандидат в президенты МОК Ватанабе: «Скоро я отправлюсь в Москву, буду разговаривать с российскими гимнастами»

Кандидат в президенты МОК Моринари Ватанабе заявил, что приедет в Москву.

Ватанабе возглавляет Международную федерацию гимнастики (FIG).

«Скоро я отправлюсь в Москву, буду разговаривать с российскими гимнастами. Также поеду в Израиль, Палестину, другие зоны конфликтов.

Когда мы говорим о мире, мы должны действовать. Мы создали рабочую группу, и один из членов хотел провести Игры в одной из зон конфликтов, чтобы молодые гимнасты установили дружеские контакты. Это непросто, потребуется время, но мы должны начать.

В Москве в 1980-м, в Лос-Анджелесе в 1984-м у нас были бойкоты, на Олимпиаде в Париже были не все страны. Мы не должны закрывать глаза и затыкать уши, но мы должны обсуждать проблемы за столом, как и их решать. Спорт не может остановить войны, но спорт может помочь миру. Нам нужно время, но мы не должны сдаваться», – сказал Ватанабе.

«Система участия нейтральных спортсменов была создана МОК, и я считаю, что это правильное решение», – подчеркнул японец, отметив, что «нехорошо наказывать спортсменов, которые не вовлечены в конфликт».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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Моринари Ватанабе
FIG
отстранение и возвращение России
Политика
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