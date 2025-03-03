Кандидат в президенты МОК Ватанабе: «Скоро я отправлюсь в Москву, буду разговаривать с российскими гимнастами»
Ватанабе возглавляет Международную федерацию гимнастики (FIG).
«Скоро я отправлюсь в Москву, буду разговаривать с российскими гимнастами. Также поеду в Израиль, Палестину, другие зоны конфликтов.
Когда мы говорим о мире, мы должны действовать. Мы создали рабочую группу, и один из членов хотел провести Игры в одной из зон конфликтов, чтобы молодые гимнасты установили дружеские контакты. Это непросто, потребуется время, но мы должны начать.
В Москве в 1980-м, в Лос-Анджелесе в 1984-м у нас были бойкоты, на Олимпиаде в Париже были не все страны. Мы не должны закрывать глаза и затыкать уши, но мы должны обсуждать проблемы за столом, как и их решать. Спорт не может остановить войны, но спорт может помочь миру. Нам нужно время, но мы не должны сдаваться», – сказал Ватанабе.
«Система участия нейтральных спортсменов была создана МОК, и я считаю, что это правильное решение», – подчеркнул японец, отметив, что «нехорошо наказывать спортсменов, которые не вовлечены в конфликт».
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