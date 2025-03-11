Фетисов о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Настоящий патриот. В это непростое время он ничего не остерегается, говорит то, что считает нужным»
Вячеслав Фетисов назвал Александра Овечкина настоящим патриотом России.
Ранее 39-летний форвард заявил, что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном», который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо».
«Отношусь к этому с радостью, событие будет в стране! Молодец, еще раз подтверждает, что он – настоящий патриот и в это непростое время ничего не остерегается, говорит то, что считает нужным.
Будем благодарить Александра за то, что он примет такое решение», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Журова об Овечкине: «Настоящий патриот, никогда не открещивался от родины. Сейчас подходящий момент, чтобы с рекордом перейти в родной российский клуб»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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