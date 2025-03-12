Фетисов про хет-трик Протаса после паса Овечкина: «Саша все делает правильно. У него цель не только забить больше всех, но и выиграть главный трофей в этом году»

Вячеслав Фетисов высоко оценил решение Овечкина отдать пас, а не забивать самому.

Капитан «Вашингтона» сделал 3 передачи в игре против «Анахайма» (7:4). Нападающий «Кэпиталс» Алексей Протас сделал хет-трик в этом матче. Третью шайбу он забил после передачи Овечкина на 60-й минуте матча при пустых воротах у «Дакс».

– Красиво, что Протас сделал хет-трик с паса Овечкина . Такие вещи скрепляют команду больше, чем что бы то ни было. Саша все делает правильно, болельщики и партнеры по команде поддерживают.

У Овечкина цель не только забить больше всех, но и выиграть в этом году главный трофей. Команда живет не только будущим рекордом Саши, но и хорошим завершением сезона.

– Будет красиво и рекорд поставить в этом сезоне, и Кубок Стэнли взять…

– Да. Мы видели кучу всяких комментариев, что у Овечкина нет шансов побить рекорд Гретцки, но это говорили те, кто не понимают, что на самом деле происходит в НХЛ. В командах есть устои, традиции, нюансы, которые делают команду командой.

Мне кажется, все очень интересно закручивается сейчас в «Вашингтоне », – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкин не стал бросать по пустым воротам – отдал Протасу на хет-трик