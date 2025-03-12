  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов про хет-трик Протаса после паса Овечкина: «Саша все делает правильно. У него цель не только забить больше всех, но и выиграть главный трофей в этом году»
0

Фетисов про хет-трик Протаса после паса Овечкина: «Саша все делает правильно. У него цель не только забить больше всех, но и выиграть главный трофей в этом году»

Вячеслав Фетисов высоко оценил решение Овечкина отдать пас, а не забивать самому.

Капитан «Вашингтона» сделал 3 передачи в игре против «Анахайма» (7:4). Нападающий «Кэпиталс» Алексей Протас сделал хет-трик в этом матче. Третью шайбу он забил после передачи Овечкина на 60-й минуте матча при пустых воротах у «Дакс».

– Красиво, что Протас сделал хет-трик с паса Овечкина. Такие вещи скрепляют команду больше, чем что бы то ни было. Саша все делает правильно, болельщики и партнеры по команде поддерживают.

У Овечкина цель не только забить больше всех, но и выиграть в этом году главный трофей. Команда живет не только будущим рекордом Саши, но и хорошим завершением сезона.

– Будет красиво и рекорд поставить в этом сезоне, и Кубок Стэнли взять…

– Да. Мы видели кучу всяких комментариев, что у Овечкина нет шансов побить рекорд Гретцки, но это говорили те, кто не понимают, что на самом деле происходит в НХЛ. В командах есть устои, традиции, нюансы, которые делают команду командой.

Мне кажется, все очень интересно закручивается сейчас в «Вашингтоне», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. 

Напомним, капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкин не стал бросать по пустым воротам – отдал Протасу на хет-трик

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoМатч ТВ
logoВячеслав Фетисов
logoВашингтон
logoКубок Стэнли
logoУэйн Гретцки
logoАлексей Протас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Журналист Кокен об Овечкине: «Гудас рассказал, как шайба попала ему под наплечник после броска Ови. Его рука была черно-синей. Он сказал, что усвоил ценный урок о том, как не блокировать его броски»
2сегодня, 08:29
Протас о передаче Овечкина при пустых воротах «Анахайма»: «Он радовался за меня, может, даже сильнее, чем когда сам забивал. Это многое говорит о нем как о лидере»
7сегодня, 07:52
Овечкин отдал пас на Протаса при пустых воротах «Анахайма». Алексей сделал 1-й хет-трик в НХЛ
125сегодня, 05:35
Главные новости
Ротенберг о том, попытается ли СКА перехватить Овечкина у «Динамо»: «Это ваш друг Рабинер заявил? Из той же синагоги. Он сам решит, как видит свое будущее, лучше не загадывать»
1338 минут назад
Фетисов об отказе Листуновой в нейтральном статусе: «Сейчас 80-летие Победы будет, мы должны язык в одно место засунуть? Безобразие, вернемся только с флагом, гимном и гербом»
8сегодня, 09:18
КХЛ. «Металлург» примет ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Ладой», «Ак Барс» – с «Трактором»
18сегодня, 09:14
Журналист Кокен об Овечкине: «Гудас рассказал, как шайба попала ему под наплечник после броска Ови. Его рука была черно-синей. Он сказал, что усвоил ценный урок о том, как не блокировать его броски»
2сегодня, 08:29
Протас о передаче Овечкина при пустых воротах «Анахайма»: «Он радовался за меня, может, даже сильнее, чем когда сам забивал. Это многое говорит о нем как о лидере»
7сегодня, 07:52
Панарин сделал 40 передач в 10-м сезоне подряд и разделил 6-е место в истории НХЛ среди незадрафтованных игроков
10сегодня, 07:35
Кросби набрал 70 очков за сезон в 15-й раз в карьере. Только у Дионна, Фрэнсиса, Гретцки и Хоу больше таких чемпионатов
28сегодня, 07:18
Мичков против «Оттавы»: «минус 3», 2 хита и бросок за 21:57. Он остался без очков во 2-м матче подряд
16сегодня, 06:46
Гавриков – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: гол, «плюс 4», 2 броска и 2 хита за 22:04
1сегодня, 06:36Видео
Задоров подрался с Беннеттом в матче «Бостон» – «Флорида». У защитника передача, «плюс 1», 5 бросков, 2 блока и 4 хита за 22:48
11сегодня, 06:21Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Второй снайпер «Сибири» Бутузов выбыл до конца сезона из-за травмы. У него 18+14 в 60 играх
12 минут назад
Юрий Семин о погоне Овечкина за Гретцки: «Утром просыпаюсь и первым делом смотрю: забил или нет. Желаем великому Александру побыстрее решить задачу и прийти в «Динамо»
329 минут назад
Заврагин о 3:1 с «Динамо» Минск: «Сложный соперник, против них всегда трудно играть. У них хорошая команда, которая смогла забросить гол СКА»
356 минут назад
Агент Овечкина о передаче на Протаса при пустых воротах: «Саша не эгоистичен. Он всегда может отдать необходимый пас вовремя»
сегодня, 08:59
Зинэтула Билялетдинов: «НХЛ стала для меня серьезной школой. Та работа профессионально обогатила меня. Приехал в Россию с мощным багажом»
7сегодня, 08:54
Билялетдинов о Гатиятулине: «Рад, что он возглавляет «Ак Барс». Команда показывает очень хороший хоккей и дает результат»
3сегодня, 07:59
Федотов проиграл 5 из 6 последних матчей. Вратарь «Филадельфии» отбил 19 из 23 бросков в игре с «Оттавой»
1сегодня, 06:59
Дорофеев забил 25-й гол в сезоне. У него 41 очко в 64 матчах
сегодня, 05:59
Минтюков забил 5-й гол в сезоне в матче с «Вашингтоном». У защитника 15 очков в 52 играх
1сегодня, 05:52Видео
Куликов против «Бостона»: 4-й гол в сезоне, 4 блока и 3 хита за 16:47
1сегодня, 04:47Видео