FIG об отказе Листуновой в нейтральном статусе: «Не обсуждаем отдельные случаи AIN и не публикуем причины, по которым запросы были одобрены или отклонены»

В FIG не стали объяснять, почему отказали Листуновой в нейтральном статусе.

Ранее Виктория Листунова, олимпийская чемпионка Токио-2020, сообщила, что Международная федерация гимнастики (FIG) не одобрила ей нейтральный статус из-за выложенной в соцсети открытки с поздравлением на 9 мая.

«Мы не обсуждаем отдельные случаи AIN и не публикуем причины, по которым отдельные запросы были одобрены или отклонены», – сообщили в FIG.