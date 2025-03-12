FIG об отказе Листуновой в нейтральном статусе: «Не обсуждаем отдельные случаи AIN и не публикуем причины, по которым запросы были одобрены или отклонены»
В FIG не стали объяснять, почему отказали Листуновой в нейтральном статусе.
Ранее Виктория Листунова, олимпийская чемпионка Токио-2020, сообщила, что Международная федерация гимнастики (FIG) не одобрила ей нейтральный статус из-за выложенной в соцсети открытки с поздравлением на 9 мая.
«Мы не обсуждаем отдельные случаи AIN и не публикуем причины, по которым отдельные запросы были одобрены или отклонены», – сообщили в FIG.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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