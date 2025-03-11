Фетисов об Овечкине в «Динамо»: «Саша делает многое, чтобы тем, что он русский, можно было гордиться. Его возвращение станет радостью для поклонников в России, Беларуси и Казахстане»
Ранее 39-летний форвард заявил, что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном», который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо».
«Возвращение Овечкина станет радостью не только для «Динамо», но и для всех поклонников хоккея в России, а также в Беларуси и Казахстане.
Это еще раз подтверждает, что Саша делает многое, чтобы можно было гордиться тем, что он русский. Хочется, чтобы он завершил карьеру так, как сам этого пожелает. Мы с нетерпением ждем его в «Динамо».
Ему уже исполнится 40 лет, и все будет зависеть от его физической формы. Если у него будет желание играть до 50 лет, это будет только на радость всем», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Кожевников об Овечкине и рекорде Гретцки: «Если брать бизнес, лучше сделать это на следующий год. Перед сезоном все будут радоваться еще больше, народ попрет посмотреть»
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