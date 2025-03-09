Уланов был немного шокирован решением «Спартака» уволить его: «Ничего не предвещало. И по игре в меньшинстве, и в зоне обороны все налаживалось»
Игорь Уланов рассказал, что был шокирован решением «Спартака» уволить его.
Красно-белые объявили о расторжении контракта с Улановым в конце октября. Спустя некоторое время он вошел в тренерский штаб «Торпедо».
«Что случилось, то и случилось. Чувства реванша перед матчами со «Спартаком» нет, жизнь продолжается. Сейчас я делаю все на благо команды, где работаю.
Для меня то решение было неожиданным, ему ничего не предвещало. Если говорить о том, за что я отвечал, команда играла очень даже неплохо. И по игре в меньшинстве, и в зоне обороны все налаживалось, мы пытались подтянуть молодых ребят, которые сейчас в основном составе «Спартака». Поэтому та новость меня немного шокировала. Решение мне просто тогда озвучили, конкретно почему оно было принято, не сказали», – сказал Уланов.
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