  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Уланов был немного шокирован решением «Спартака» уволить его: «Ничего не предвещало. И по игре в меньшинстве, и в зоне обороны все налаживалось»
0

Уланов был немного шокирован решением «Спартака» уволить его: «Ничего не предвещало. И по игре в меньшинстве, и в зоне обороны все налаживалось»

Игорь Уланов рассказал, что был шокирован решением «Спартака» уволить его.

Красно-белые объявили о расторжении контракта с Улановым в конце октября. Спустя некоторое время он вошел в тренерский штаб «Торпедо».

«Что случилось, то и случилось. Чувства реванша перед матчами со «Спартаком» нет, жизнь продолжается. Сейчас я делаю все на благо команды, где работаю.

Для меня то решение было неожиданным, ему ничего не предвещало. Если говорить о том, за что я отвечал, команда играла очень даже неплохо. И по игре в меньшинстве, и в зоне обороны все налаживалось, мы пытались подтянуть молодых ребят, которые сейчас в основном составе «Спартака». Поэтому та новость меня немного шокировала. Решение мне просто тогда озвучили, конкретно почему оно было принято, не сказали», – сказал Уланов.

Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
Игорь Уланов
logoСпартак
logoТорпедо
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Жамнов о 2:3 от «Торпедо»: «Сами себе проиграли. Готовились, настраивались. Не хватило чуть свежести»
66 февраля, 19:32
Жамнов о 2:3 с «Торпедо»: «Спартак» действовал по заданию, моменты были. По самоотдаче претензий к ребятам нет, вратарь соперника сыграл отлично»
320 января, 19:54
Уланов вошел в штаб «Торпедо», Занковец покинул клуб
104 января, 09:17
«Ребята пока скованны, принимают неверные решения. Но в плане самоотдачи претензий нет. Постараемся вернуться на победные рельсы». Жамнов после 4:3 с «Витязем»
529 октября 2024, 22:06
Главные новости
Ротенберг о 250 матчах в качестве тренера: «Хороший фундамент. Качество матчей – главное для меня. Для СКА есть только одно место, первое»
1221 минуту назад
Михаил Дегтярев: «Хоккей без России – глупость. И наши зарубежные коллеги так считают. Олимпиада без России – ни о чем, не полетит»
24сегодня, 10:15
Ротенберг о любви к атакующему хоккею: «Считаю, что шансы победить дают заброшенные шайбы. Это наша культура. Когда был маленьким мальчиком в Ленинграде, смотрел всегда сборную СССР»
21сегодня, 09:28
«Автомобилист» и Трямкин продлили контракт на 3 года
2сегодня, 09:15
Джаред Беднар: «Ничушкин – элитный хоккеист. Один из лучших 200-футовых игроков в НХЛ»
9сегодня, 08:58
Овечкин провел фотосессию с семьей и трофеями
5сегодня, 08:45Фото
Ротенберг о судействе: «Намного сложнее быть судьей в хоккее, чем в футболе. Хоккей – это «Формула-1», здесь все происходит намного быстрее»
28сегодня, 08:33
КХЛ. Минское «Динамо» примет «Куньлунь»
3сегодня, 08:29
НХЛ. «Филадельфия» примет «Нью-Джерси», «Вашингтон» против «Сиэтла», «Питтсбург» в гостях у «Миннесоты», «Рейнджерс» сыграют с «Коламбусом»
13сегодня, 07:55
«Торонто» обращался к Марнеру по поводу возможного обмена в «Каролину» на Рантанена. Митч отказался, но переговоры с «Лифс» о продлении на паузе (The Athletic)
21сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Хайруллин о победе над «Металлургом» 8 марта: «СКА не должен был проиграть в женский праздник»
5 минут назад
Евгений Артюхин: «Буше внедрил в «Авангарде» свою систему игры и доходчиво объяснил ее принципы. Результат мы видим на льду в длительной победной серии»
36 минут назад
Форвард СКА Григоренко: «Мне без разницы, с кем играть в плей-офф. Все соперники очень сильные, у всех самые высокие задачи»
255 минут назад
Гафин о пожелании Тюкавину скорейшего выздоровления от Овечкина: «Его лучи поддержки помогут Константину как можно быстрее выздороветь, надеюсь»
2сегодня, 10:45
Игорь Кравчук: «Задорову не очень легко, в НХЛ в моде менее габаритные, но маневренные гибридные защитники. 20-30 лет назад такие игроки, как Никита, были более востребованы»
сегодня, 09:58
Хоккеист «Авангарда» Кулик: «Болею за «МЮ» с детства. Может, все идет от руководства: Рэтклифф всех поувольнял, какие-то сокращения. Не вылетят, надеюсь – это будет катастрофа»
2сегодня, 09:45
Владимир Крикунов: «К НХЛ сейчас готов Демидов. Он далеко пойдет. У нас почти в каждой команде есть молодые ребята, которые могут проявить себя за океаном»
1сегодня, 08:15
«Никишин уже давно готов к НХЛ. Скоро мы увидим его там, он уже перерос КХЛ». Крикунов о защитнике СКА
5сегодня, 07:22
Георгиев пропустил 4 шайбы после 28 бросков «Айлендерс». У него 15 поражений в 20 играх за «Сан-Хосе» при 87,6% сэйвов
5сегодня, 06:25
Коваленко забил в матче с «Айлендерс», подставив клюшку под бросок Мухамадуллина. У форварда «Сан-Хосе» 6+11 в 47 играх в сезоне
5сегодня, 06:05Видео