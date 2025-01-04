Уланов вошел в штаб «Торпедо», Занковец покинул клуб

«Торпедо» сообщило об изменениях в тренерском штабе.

Штаб нижегородского клуба пополнил Игорь Уланов . В то же время команду покидает Эдуард Занковец , контракт с которым был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Последним местом работы Уланова был «Спартак». Он покинул клуб в октябре 2024 года.

«Торпедо » занимает восьмое место в таблице Запада, набрав 42 очка в 39 матчах.