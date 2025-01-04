Уланов вошел в штаб «Торпедо», Занковец покинул клуб
«Торпедо» сообщило об изменениях в тренерском штабе.
Штаб нижегородского клуба пополнил Игорь Уланов. В то же время команду покидает Эдуард Занковец, контракт с которым был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Последним местом работы Уланова был «Спартак». Он покинул клуб в октябре 2024 года.
«Торпедо» занимает восьмое место в таблице Запада, набрав 42 очка в 39 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Торпедо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем