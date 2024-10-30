«Ребята пока скованны, принимают неверные решения. Но в плане самоотдачи претензий нет. Постараемся вернуться на победные рельсы». Жамнов после 4:3 с «Витязем»
Красно-белые одержали победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:3 ОТ).
– Насколько важна эта победа?
– Всегда хочется побеждать. Но пока видно, что ребята скованны, принимают неверные решения. Но в плане самоотдачи претензий нет ни к кому. Постараемся вернуться на победные рельсы.
– В третьем периоде не играл Биттен, с чем это связанно?
– Искали варианты, нужно было поймать кураж, выпускали других игроков. К Биттену претензий нет, но нужно было сделать акцент на атаку.
– Тройка Морозова пропустила две шайбы, у вас есть к ним вопросы?
– Это ошибки на синей линии, потеря шайбы и контратаки. Мы их в этом матче разбивали и в прошлом. Будем решать этот вопрос.
– С чем связан выбор вратаря?
– Куликов хорошо проявил себя в Высшей лиге, дали ему шанс. Попросили ребят, чтобы они помогли Куликову, сыграли строже в обороне.
– Почему ушел Уланов?
– Изменения в тренерском штабе – это внутренняя кухня. Решение было принято наверху. Пока никого искать не будем. Мы справимся с этой ситуацией.
– Почему не ставите игроков на пятак в большинстве?
– Установка туда ехать есть. В следующий раз, когда будете разговаривать с игроками, скажите им об этом. Почему не едут туда? Наверное, там больно. Но установка такая все равно есть, – сказал Жамнов.
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