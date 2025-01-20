Жамнов о 2:3 с «Торпедо»: «Спартак» действовал по заданию, моменты были. По самоотдаче претензий к ребятам нет, вратарь соперника сыграл отлично»
Московский клуб потерпел поражение в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3 Б.
– Хорошая игра против интересного соперника. Всегда матчи против «Торпедо» складываются непросто. К ребятам по самоотдаче нет претензий. Отдельно хотелось бы вратаря соперника выделить, сыграл отлично.
– В первые два периода был не самый активный хоккей с вашей стороны.
– Моменты были, мы играли по своему заданию. Если бы ребята забили, то может, все пошло бы по другому сценарию.
– Делали ли акцент на том, что «Торпедо» еще с первого периода играло в пять защитников?
– Да, мы говорили нападающим.
– Вы изначально не планируете, кто будет бить буллиты?
– Да, я смотрю по игре.
– Фактор Уланова в штабе «Торпедо» повлиял?
– Нет.
– Насколько не хватало Ружички в атаке?
– Нам всех не хватало.
– Вы выпустили Рубцова искупить свою вину?
– У вас странные выражения. Я не видел, что там шел удар коленом. Не мне это обсуждать, никто не давал ему шанс искупить свою вину. У нас есть наигранные шестерки большинства, – сказал Жамнов.
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