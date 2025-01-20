Жамнов о 2:3 с «Торпедо»: «Спартак» действовал по заданию, моменты были. По самоотдаче претензий к ребятам нет, вратарь соперника сыграл отлично»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Торпедо».

Московский клуб потерпел поражение в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3 Б.

– Хорошая игра против интересного соперника. Всегда матчи против «Торпедо » складываются непросто. К ребятам по самоотдаче нет претензий. Отдельно хотелось бы вратаря соперника выделить, сыграл отлично.

– В первые два периода был не самый активный хоккей с вашей стороны.

– Моменты были, мы играли по своему заданию. Если бы ребята забили, то может, все пошло бы по другому сценарию.

– Делали ли акцент на том, что «Торпедо» еще с первого периода играло в пять защитников?

– Да, мы говорили нападающим.

– Вы изначально не планируете, кто будет бить буллиты?

– Да, я смотрю по игре.

– Фактор Уланова в штабе «Торпедо» повлиял?

– Нет.

– Насколько не хватало Ружички в атаке?

– Нам всех не хватало.

– Вы выпустили Рубцова искупить свою вину?

– У вас странные выражения. Я не видел, что там шел удар коленом. Не мне это обсуждать, никто не давал ему шанс искупить свою вину. У нас есть наигранные шестерки большинства, – сказал Жамнов .