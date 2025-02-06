Жамнов о 2:3 от «Торпедо»: «Сами себе проиграли. Готовились, настраивались. Не хватило чуть свежести»

Алексей Жамнов подвел итоги матча с «Торпедо» (2:3 Б).

«Спартак» вел 2:0 по ходу игры, но потерпел поражение.

– Готовились, настраивались. Не хватило чуть свежести. При всем уважении к «Торпедо », эту игру мы сами себе проиграли.

– Можно ли сказать, что сами себе создали проблемы при счете 2:0 в вашу пользу?

– Конечно.

– С чем связываете нестабильную результативность?

– Соперники нас изучают. В их штабе есть человек (Игорь Уланов – прим. Спортс”), который с нами работал. Игры с «Северсталью» и «Локомотивом» отняли много энергии.

– Двадцать лет назад вы как игрок «хоронили» «Торпедо», вспоминаете это?

– Нет, мне не до этого.

– Голдобин стал отмечаться голевыми действиями, их звено начнет играть лучше?

– Все зависит от самих ребят, – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .