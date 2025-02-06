Жамнов о 2:3 от «Торпедо»: «Сами себе проиграли. Готовились, настраивались. Не хватило чуть свежести»
Алексей Жамнов подвел итоги матча с «Торпедо» (2:3 Б).
«Спартак» вел 2:0 по ходу игры, но потерпел поражение.
– Готовились, настраивались. Не хватило чуть свежести. При всем уважении к «Торпедо», эту игру мы сами себе проиграли.
– Можно ли сказать, что сами себе создали проблемы при счете 2:0 в вашу пользу?
– Конечно.
– С чем связываете нестабильную результативность?
– Соперники нас изучают. В их штабе есть человек (Игорь Уланов – прим. Спортс”), который с нами работал. Игры с «Северсталью» и «Локомотивом» отняли много энергии.
– Двадцать лет назад вы как игрок «хоронили» «Торпедо», вспоминаете это?
– Нет, мне не до этого.
– Голдобин стал отмечаться голевыми действиями, их звено начнет играть лучше?
– Все зависит от самих ребят, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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