Разин о критике арбитров: «Меня первым из тренеров судили – комитет по этике, и я сам себя защищал, был адвокатом на своем суде. Выписали штраф»

Андрей Разин рассказал о ситуации со штрафом за критику судей.

Ранее главный тренер «Металлурга » выразил недовольство работой арбитров во время игры Фонбет чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:6) и сказал : «Надеюсь, что искусственный интеллект в ближайшем будущем заменит в хоккее людей, которые влияют на игру». Потом он обратился к арбитрам: «Вы обидчивые девочки или профессионалы? Ваша вина, что вы не состоялись как хоккеисты. Ведите себя как люди, обслуживающие игру, а не как боги, решающие, кому в рай, а кому в ад».

– Вчера прочитал пост в вашем канале и не понял, за что вас впервые оштрафовали как тренера не через клуб?

– Меня вообще первым из тренеров судили – у нас, оказывается, комитет по этике, и я сам себя защищал.

В Омске вместо тренировки с командой перед важнейшей игрой я был в качестве адвоката на своем же суде. Считаю, я в полном порядке, и во мне профессия адвоката умерла. Но выписали штраф.

По поводу моих выступлений про судей вы вот что думаете?

– Я не очень понял, потому и хотел уточнить.

– Мне вменялось, что я оскорбил судей, предложив заменить их искусственным интеллектом. Но я сказал не так, я говорил, что я жду, когда это произойдет, потому что в конце концов это случится.

Почему? А вы помните, что раньше хоккейные коробки были не со стеклом, а с сеткой за воротами? А помните, сколько тогда судей было? Старое поколение помнит – их было пять, два лайнсмена, один главный и два за воротами. Где сейчас судьи за воротами, кто их заменил?...

Так что я считаю, что я судей не оскорблял – в конце концов мы к этому придем. Или верните тогда судей за воротами, дайте им кнопки, пусть на глаз определяют, как раньше, был гол или нет.

Вы вчера смотрели игру «Локомотива» и «Динамо »? Какой ключевой момент был при счете 3:2? Лайнсмены не увидели положение «вне игры», входят в зону – игрок «Локомотива » нарушает правила – забивается гол. Взяли просмотр – оказывается, было положение «вне игры». Если бы не было гола, было бы чистое удаление после положения «вне игры», правильно? А по правилам все-таки оказалось, что удаление есть. Хотя сначала было положение «вне игры». Это справедливо?

Если есть камеры, почему они не определяют положение «вне игры»? Сейчас хоккей быстрый, шайба маленькая, скорости высокие. Глазами очень тяжело определить. В футболе мяч большой, и люди ногами бегают – и то тяжело, камера определяет. Здесь динамика намного быстрее, почему мы эти компоненты определяем без камер? Мы к этому придем.

И судей я не оскорблял. А то, что я сказал, что они «обслуживают» – ну они шайбы собирают, подбирают, вбрасывают – чего они делают? Судят в другом месте – в суде, как меня судили.

– А кто иск подал?

– Пусть кто подал, тот и объявляет, это не в моей компетенции. Надеюсь, этический комитет посетить не придется, – сказал главный тренер «Металлупга» Разин после матча Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (2:4).