Ги Буше о 5:6 от «Нефтехимика»: «Удаления нас подвели. Соперник почувствовал кровь и смог вытащить матч. Невероятная ситуация»

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался о поражении в матче против «Нефтехимика » (5:6).

По ходу игры «Нефтехимик» отыгрался с 2:5. Решающую шайбу на отметке 59:59 забросил Андрей Белозеров.

– Невероятная ситуация. Хорошее начало, держали игру под контролем. Но те необязательные удаления, которые мы начали схватывать, нас очень подвели. Соперник почувствовал кровь и смог вытащить матч.

– С вами подобное случалось раньше? Спасти матч после 2:5 на последней секунде…

– Знаете, я в хоккее уже 30 лет. За это время я видел все. Но, конечно, приятнее, когда в такой ситуации ты оказываешься на выигрышной стороне, – сказал Буше .