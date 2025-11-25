«Тампа» вызвала Грошева из АХЛ вместо травмированного Чернака. Россиянина драфтовали как форварда, но перевели в защиту в прошлом сезоне

«Тампа» вызвала Максима Грошева из фарм-клуба.

«Тампа » вызвала из фарм-клуба 23-летнего российского защитника Максима Грошева. Он заменил Эрика Чернака , выбывшего на несколько недель из-за травмы.

Грошев был выбран «Лайтнинг» в третьем раунде драфта НХЛ в 2020 году. Изначально он играл на фланге нападения, но перепрофилировался в защитника по ходу прошлого сезона.

В текущем регулярном чемпионате АХЛ на счету Грошева 6 (0+6) очков в 17 матчах за фарм-клуб «Тампы» при полезности «плюс 8». Он ранее не играл в НХЛ.

Хэйгл о Василевском: «Лучший вратарь мира. У «Тампы» всегда есть шанс на победу, когда он играет»