«Тампа» вызвала Грошева из АХЛ вместо травмированного Чернака. Россиянина драфтовали как форварда, но перевели в защиту в прошлом сезоне
«Тампа» вызвала из фарм-клуба 23-летнего российского защитника Максима Грошева. Он заменил Эрика Чернака, выбывшего на несколько недель из-за травмы.
Грошев был выбран «Лайтнинг» в третьем раунде драфта НХЛ в 2020 году. Изначально он играл на фланге нападения, но перепрофилировался в защитника по ходу прошлого сезона.
В текущем регулярном чемпионате АХЛ на счету Грошева 6 (0+6) очков в 17 матчах за фарм-клуб «Тампы» при полезности «плюс 8». Он ранее не играл в НХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
