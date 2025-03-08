Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможности создания формы к 8 марта.

– На 23 февраля СКА играл в специальной военной форме. Можно ли ожидать, что в следующем сезоне будет специальная форма к 8 марта?

– У вас розовая худи? Разин обычно такие майки дарит тем игрокам, кто плохо выполняет задание на игру. Но это другой подход.

Мы спортивный клуб армии, у нас консервативный подход. Считаю, что будем придерживаться этого подхода.

Суровые мужики – это наш подход, – сказал главный тренер СКА на пресс-конференции после игры с «Металлургом » (4:2).