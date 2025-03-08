Ротенберг о форме к 8 марта: «Это у Разина розовые майки. СКА – спортивный клуб армии, суровые мужики – это наш подход, будем его придерживаться»
Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможности создания формы к 8 марта.
– На 23 февраля СКА играл в специальной военной форме. Можно ли ожидать, что в следующем сезоне будет специальная форма к 8 марта?
– У вас розовая худи? Разин обычно такие майки дарит тем игрокам, кто плохо выполняет задание на игру. Но это другой подход.
Мы спортивный клуб армии, у нас консервативный подход. Считаю, что будем придерживаться этого подхода.
Суровые мужики – это наш подход, – сказал главный тренер СКА на пресс-конференции после игры с «Металлургом» (4:2).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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