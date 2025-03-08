Ротенберг проводит 250-й матч на посту главного тренера в КХЛ, Разин – 550-й
Роман Ротенберг и Андрей Разин проводят юбилейный матч в КХЛ.
СКА принимает «Металлург» в игре регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:2, второй период).
Для Ротенберга это 250-й матч на посту главного тренера в КХЛ. Разин проводит 550-ю игру в рамках лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
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