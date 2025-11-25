КХЛ предложила изменить систему ОСА: «Предполагается ряд мер, среди которых отмена обязывающих квалификационных предложений, правила трех переходов»

КХЛ провела заседание рабочей группы по контрактным вопросам.

В Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось заседение рабочей группы по контрактным вопросам.

«25 ноября в Москве состоялась встреча рабочей группы КХЛ по обсуждению спортивных вопросов, а также отдельных вопросов регулирования контрактов, в которой приняли участие руководители клубов и лиги.

Лига выступила с инициативой по изменению системы ОСА (ограниченно свободных агентов). В рамках данной идеи предполагается ряд мер, среди которых отмена обязывающих квалификационных предложений, правила трех переходов; игроки, по окончании первого профессионального контракта и не договорившиеся со своим клубом о продлении соглашения, выходят на рынок в качестве ОСА.

Также лига предложила клубам изменения в системе расторжения контрактов и их учета в потолке заработных плат. По итогам дискуcсии клубы и КХЛ сошлись в необходимости изменения данной нормы.

Вопросы, рассмотренные на заседании рабочей группы, будут отправлены на голосование клубам, после чего в случае принятия решений будут рассмотрены на Совете директоров», – сообщается на сайте КХЛ.