Разин – журналисту после 2:4 от СКА: «Вы, наверное, как в фильме «Человек, который изменил все». Думаете, если много бросать, то можно выиграть? Во 2-м периоде «Металлург» играл лучше»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился впечатлениями от матча со СКА.

Клуб из Магнитогорска потерпел поражение со счетом 2:4 в игре регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хорошая игра была. К сожалению, проиграли в реализации моментов. При счете 2:1 было несколько моментов, могли делать 3:1. Третий период не сложился.

– Для «Металлурга» принципиально место в двойке [в Восточной конференции]?

– Это нормальное явление, когда ты хочешь подняться повыше.

– По броскам в первом периоде было печально. С чем связываете?

– Вы хоккей смотрели? Не знаю, может быть, и 0 бросков было. Считаю, мы в начале хорошо играли. Вы, наверное, как в фильме «Человек, который изменил все». Думаете, если много бросать, то можно выиграть? Во втором периоде мы играли лучше СКА. Первый был равным. Одинаково владели шайбой в чужой зоне. Считаю, что сегодня была хорошая равная игра. СКА сыграл дисциплинированно.

– Как ощущения от «СКА-Арены»?

– Я не первый раз на арене. Я выиграл Матч звезд. Классные ощущения, шикарный дворец спорта. Все светится, полный дворец. Эмоции классные и от такой поддержки, – сказал Разин .