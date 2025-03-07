Андрей Разин: «Поздравьте меня. Я опять первый! Я первый тренер в КХЛ, кому лично выписали штраф!»
Андрей Разин рассказал о своем очередном тренерском рекорде в КХЛ.
«Поздравьте меня. Я опять первый!!!
Я первый (и единственный), потому что повторить такое невозможно, кто дебютировал в КХЛ главным тренером в качестве дисквалифицированного!
Я первый тренер, кто выиграл Кубок Гагарина, пройдя все ступеньки, от детского тренера до тренера КХЛ.
Я первый тренер, у кого есть призы «Лучший тренер» и ВХЛ, и КХЛ.
Я первый тренер, кому лично (не через клуб, как обычно) выписали штраф!» – написал главный тренер «Металлурга» в телеграм-канале.
К посту он приложил картинку с цитатой своей жены Татьяны о штрафах за критику судей: «Он считает, что иногда лучше высказаться и получить штраф. И добавляет: «Я больше заработаю».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Андрея Разина
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