Андрей Разин: «Поздравьте меня. Я опять первый! Я первый тренер в КХЛ, кому лично выписали штраф!»

Андрей Разин рассказал о своем очередном тренерском рекорде в КХЛ.

«Поздравьте меня. Я опять первый!!!

Я первый (и единственный), потому что повторить такое невозможно, кто дебютировал в КХЛ главным тренером в качестве дисквалифицированного!

Я первый тренер, кто выиграл Кубок Гагарина , пройдя все ступеньки, от детского тренера до тренера КХЛ.

Я первый тренер, у кого есть призы «Лучший тренер» и ВХЛ , и КХЛ.

Я первый тренер, кому лично (не через клуб, как обычно) выписали штраф!» – написал главный тренер «Металлурга » в телеграм-канале.

К посту он приложил картинку с цитатой своей жены Татьяны о штрафах за критику судей: «Он считает, что иногда лучше высказаться и получить штраф. И добавляет: «Я больше заработаю».