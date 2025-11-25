Гришин о 6:5 с «Авангардом»: «Вышли очень робко, не верили в себя первые минут 10. Потихоньку переламывали инициативу. Последний гол пришел откуда-то сверху»
Игорь Гришин подвел итоги матча «Нефтехимика» с «Авангардом».
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (6:5).
По ходу игры «Нефтехимик» отыгрался с 2:5. Решающую шайбу на отметке 59:59 забросил Андрей Белозеров.
«Вышли очень робко. Не знаю, почему так. Не верили в себя первые минут 10. Но потом как-то донесли до ребят, что играть можно, игра дается, надо просто делать то, что они умеют.
Потихоньку переламывали инициативу, в конце концов нам воздалось. Последний гол пришел к нам откуда-то сверху. Наверное, это самая поздняя шайба в моей карьере в основное время», – сказал Гришин.
