Андрей Скабелка: «Радулов находится в отличной форме, он многим еще даст фору. Хочется наблюдать за ним как можно дольше»

Андрей Скабелка высказался об игре 39-летнего Александра Радулова.

Бывший главный тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Скабелка поделился мнением об игре 39-летнего нападающего «Локомотива» Александра Радулова .

«Радулов находится в отличной форме, он многим еще даст фору.

Он лучше меня понимает состояние своего здоровья. Он будет принимать решение о продолжении карьеры, исходя из своих кондиций.

За ним в любом случае хочется наблюдать как можно дольше», – сказал Скабелка.

У 39-летнего Радулова 33 (15+18) очков в сезоне КХЛ – он делит 2-е место в списке бомбардиров. Форвард «Локомотива» набрал 1+2 в матче с «Сибирью»