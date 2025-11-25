Андрей Скабелка: «Радулов находится в отличной форме, он многим еще даст фору. Хочется наблюдать за ним как можно дольше»
Андрей Скабелка высказался об игре 39-летнего Александра Радулова.
Бывший главный тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Скабелка поделился мнением об игре 39-летнего нападающего «Локомотива» Александра Радулова.
«Радулов находится в отличной форме, он многим еще даст фору.
Он лучше меня понимает состояние своего здоровья. Он будет принимать решение о продолжении карьеры, исходя из своих кондиций.
За ним в любом случае хочется наблюдать как можно дольше», – сказал Скабелка.
У 39-летнего Радулова 33 (15+18) очков в сезоне КХЛ – он делит 2-е место в списке бомбардиров. Форвард «Локомотива» набрал 1+2 в матче с «Сибирью»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости