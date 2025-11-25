Черкас о СКА: «Приглашение Бабенко в штаб позволило играть более понятно. Появилась некая тактическая схема, сделана коррекция в звеньях, команда выглядит по-другому»

Черкас о СКА: приглашение Бабенко в штаб позволило играть более понятно.

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о победе клуба в матче с ЦСКА (4:1).

«СКА выиграл в одну калитку? Согласен полностью, СКА ничего не дал сделать ЦСКА. Команда играла здорово, собранно, надежно в обороне и практически ничего не дала создать москвичам.

Гол в ворота СКА, в общем-то, возник из ничего. Так что заслуженная победа СКА по всем статьям. Мне показалось, что ЦСКА был не готов к игре.

Приглашение Бабенко в тренерский штаб позволило играть команде более понятно. Появилась некая тактическая схема, сделана коррекция в звеньях, и команда выглядит совсем по-другому. Сейчас СКА – это не та команда, которая была на старте», – сказал Черкас.