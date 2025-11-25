Агент Ткачева: «Торпедо» выиграло первое место в гонке за игрока. Владимир был доволен своей ролью в «Сибири», но его интересует не только контракт, но и борьба за высокие места»

Агент Владимира Ткачева высказался об обмене игрока в «Торпедо».

Агент Владимира Ткачева прокомментировал обмен нападающего из «Сибири» в «Торпедо».

– Кто был инициатором этого обмена?

– В Нижнем Новгороде очень сильно интересовались вариантом обмена Ткачева. Не сразу в «Сибири» были готовы отдать Владимира, они хотели строить команду на нем. После того, как в «Торпедо» предложили разные варианты, в Новосибирске согласились.

Однозначно, здесь учитывалось и желание хоккеиста, и он был не против. Был большой интерес со стороны и других команд, и «Торпедо» выиграло первое место в гонке за игрока. Гендиректор клуба Евгений Забуга максимально приложил усилия, чтобы Ткачев оказался в Нижнем Новгороде.

– В «Сибири» у Ткачева не получалось показывать свой хоккей. В «Торпедо» он сможет больше раскрыться?

– Владимир был доволен своей ролью в «Сибири», однако его интересует не только контракт, но и борьба за высокие места. Ему 32 года, и он хочет выигрывать. Конечно, время покажет, но на данный момент мы считаем, что решение о переходе в «Торпедо» правильное.

«Сибирь» к тому же получила денежную компенсацию и расчистила платежку для подписания других игроков.

– Появилась информация, что Ткачев переподпишет контракт с «Торпедо» с понижением зарплаты.

– Заработная плата контракта не изменится, – сказал хоккейный агент Александр Черных.

«Сибирь» обменяла Ткачева в «Торпедо» на Михаила Абрамова, Косолапова из ВХЛ и денежную компенсацию