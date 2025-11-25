«Нефтехимик» отыгрался с 2:5 и победил «Авангард». Команда Гришина прервала серию из 4 поражений

«Нефтехимик» одержал волевую победу в игре с «Авангардом».

«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Авангардом» (6:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

К 37-й минуте игры команда тренера Игоря Гришина уступала со счетом 2:5. «Нефтехимик» сравнял счет благодаря голам Ивана Николишина, Андрея Белозерова и Никиты Хоружева.

Решающую шайбу на отметке 59:59 забросил Белозеров.

«Нефтехимик» прервал серию из 4 поражений и идет 5-м на Востоке с 33 очками после 32 матчей.

«Авангард» на данный момент занимает 3-е место в таблице Востока с 39 очками после 29 игр.