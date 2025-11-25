Тренер «Сочи» Михайлов о замене Самсонова в игре с «Ладой»: «Вопросы к действиям в обороне, конкретно его голов нет. В защите должен быть баланс, не нужно заигрываться в атаке»

Дмитрий Михайлов высказался о матче «Сочи» и «Лады».

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов подвел итоги матча против «Лады» (3:5).

– Опять неплохое начало, но дальше – системные ошибки в обороне. Будем разбираться, корректировать. Если говорить про атакующие действия – креатив есть, но мы говорим постоянно ребятам, что хоккея ради хоккея не должно быть.

Логичным завершением каждой атаки должен быть бросок, а в идеале – гол. К этому надо стремиться.

– Почему заменили Самсонова?

– Там вопросы к действиям в обороне, конкретно его голов нет. Он пропустил, была определенная травма, теперь набирает тонус. Как я уже говорил, в обороне должен быть баланс, не нужно заигрываться в атаке.

– Как оцениваете в целом домашнюю серию?

– Начали набирать очки, это хорошо. Но должно быть системно. Не должно быть провалов, как сегодня, когда получили серийные голы. Надо контролировать ритм игры, нужно очень сильно поработать над этим и корректировать, – сказал Михайлов.

«Сочи» проиграл 3 из 4 последних матчей. Самсонов пропустил 4 шайбы и был заменен в игре с «Ладой»