Агент Дыняка: «Ак Барс» станет приоритетом при переговорах.

Агент нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка высказался о переговорах о новом контракте хоккеиста.

Срок действующего соглашения игрока рассчитан до 31 мая 2026 года.

– Мы в диалоге с клубом, никто никуда не торопится. Не будем отрицать, что «Ак Барс» станет приоритетом для Дыняка при переговорах – этот клуб многое значит для Никиты, именно в Казани он заиграл в КХЛ .

В своей нише он один из лучших в КХЛ, и это не только мое мнение. Впереди еще более половины сезона, так что будем продолжать общение с клубом.

– Нет ли желания выйти на рынок свободных агентов?

– Конечно, можно ждать лета – не сомневаюсь, что хорошие варианты будут. Ни с кем, кроме «Ак Барса», мы переговоры до окончания контракта вести не можем, но просто разговоры о будущих планах есть, – сказал агент Никита Квартальнов .