Фетисов о том, наладит ли ЦСКА игру: «Да, все есть: хоккеисты, тренер один из лучших»
Вячеслав Фетисов оценил игру ЦСКА.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об игре ЦСКА.
24 ноября клуб проиграл СКА со счетом 1:4 и опустился на девятое место в Западной конференции.
– Почему не получается у ЦСКА?
– Не могу ничего сказать, не видел ни одной игры еще. Слаживание, наверное, еще идет. Команду надо сложить. Не знаю, правда. Чтобы судить, надо смотреть за командой.
– Нормально ли, что в первом сезоне с новым тренером команда еще не показывает хороший результат?
– Бывает такое.
– Как вы думаете, ЦСКА наладит игру?
– Да, все есть: игроки, тренер один из лучших, – сказал Фетисов.
