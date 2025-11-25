Фетисов о том, наладит ли ЦСКА игру: «Да, все есть: хоккеисты, тренер один из лучших»

Вячеслав Фетисов оценил игру ЦСКА.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об игре ЦСКА.

24 ноября клуб проиграл СКА со счетом 1:4 и опустился на девятое место в Западной конференции.

– Почему не получается у ЦСКА?

– Не могу ничего сказать, не видел ни одной игры еще. Слаживание, наверное, еще идет. Команду надо сложить. Не знаю, правда. Чтобы судить, надо смотреть за командой.

– Нормально ли, что в первом сезоне с новым тренером команда еще не показывает хороший результат?

– Бывает такое.

– Как вы думаете, ЦСКА наладит игру?

– Да, все есть: игроки, тренер один из лучших, – сказал Фетисов.

ЦСКА совсем не похож на команду. В этом Никитин прав