Карпухин об уходе Гру из «Трактора»: «Удивлен. В клубе происходят кадровые изменения. Со стороны это выглядит очень тревожно»
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин поделился впечатлениями от работы с тренером Бенуа Гру.
17 ноября Гру покинул пост главного тренера «Трактора»: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически».
Карпухин ранее выступал за «Трактор».
– Как вам работа с Гру?
– Положительные впечатления от работы с Гру. Действительно, очень сильный специалист. С первого дня, как он пришел в команду, дал отчетливо понять требования и свое видение хоккея.
Даже несмотря на то, что у меня не было знания английского языка, мне все разжевывали и доносили так, что мне было отчетливо понятно, что от меня хотят.
– Удивлены его решению?
– То, что сейчас происходит в «Тракторе», мне трудно комментировать, так как я уже не нахожусь в той команде и не совсем понимаю, что там произошло.
Честно говоря, удивлен. Понимаю, что в клубе происходят кадровые изменения. Со стороны это выглядит очень тревожно и кажется, что там не совсем все гладко, но точно не знаю, как там все на самом деле, – сказал Карпухин.