«Сочи» проиграл 3 из 4 последних матчей. Самсонов пропустил 4 шайбы и был заменен в игре с «Ладой»
«Сочи» уступил «Ладе» (3:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это поражение стало для команды 3-м в 4 последних играх.
Вратарь «Сочи» Илья Самсонов пропустил 4 шайбы к 23-й минуте игры. Он был заменен на Павла Хомченко.
На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице Запада с 19 баллами в 28 играх.
«Лада» идет 10-й на Западе с 23 очками после 30 матчей.
