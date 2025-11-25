«Сочи» проиграл 3 из 4 последних матчей. Самсонов пропустил 4 шайбы и был заменен в игре с «Ладой»

«Сочи» проиграл 3 из 4 последних матчей.

«Сочи » уступил «Ладе» (3:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это поражение стало для команды 3-м в 4 последних играх.

Вратарь «Сочи » Илья Самсонов пропустил 4 шайбы к 23-й минуте игры. Он был заменен на Павла Хомченко.

На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице Запада с 19 баллами в 28 играх.

«Лада » идет 10-й на Западе с 23 очками после 30 матчей.