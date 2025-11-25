Игумнов и Надворный подрались в матче «Авангарда» с «Нефтехимиком»
Хоккеисты подрались в матче «Авангарда» и «Нефтехимика».
В игре Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Нефтехимиком» (5:3, 3-й период) произошла драка.
На 38-й минуте игры после гола клуба из Нижнекамска подрались Матвей Надворный и Иван Игумнов.
По итогам инцидента игроки получили по 5 минут штрафа за драку. Игумнов получил еще 4 минуты за удар соперника головой.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
