Десятков о 5:3 с «Сочи»: «До 2-й пропущенной шайбы мы показывали неплохой хоккей. Потом уже соперник владел преимуществом, мы же играли по счету»
Павел Десятков подвел итоги матча «Лады» с «Сочи».
Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победу в матче против «Сочи» (5:3).
До 36-й минуты тольяттинцы обыгрывали соперника со счетом 5:1.
«Несмотря на счет, игра была непростая. Нам удался отрезок во втором периоде и до второй пропущенной шайбы мы показывали неплохой хоккей.
Потом пропустили этот гол и уже соперник владел преимуществом. Мы же играли по счету», – сказал Десятков.
