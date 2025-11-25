Десятков о 5:3 с «Сочи»: «До 2-й пропущенной шайбы мы показывали неплохой хоккей. Потом уже соперник владел преимуществом, мы же играли по счету»

Павел Десятков подвел итоги матча «Лады» с «Сочи».

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победу в матче против «Сочи » (5:3).

До 36-й минуты тольяттинцы обыгрывали соперника со счетом 5:1.

«Несмотря на счет, игра была непростая. Нам удался отрезок во втором периоде и до второй пропущенной шайбы мы показывали неплохой хоккей.

Потом пропустили этот гол и уже соперник владел преимуществом. Мы же играли по счету», – сказал Десятков.