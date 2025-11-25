«Спартак» обыграл «Ак Барс» – 1:0. Загидулин сделал 32 сэйва, Морозов забил 5-й гол в 6 последних играх
«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ.
«Спартак» победил «Ак Барс» в матче FONBET КХЛ со счетом 1:0.
Победную шайбу забросил Иван Морозов. Это 5-й гол нападающего в 6 последних играх.
Вратарь «Спартака» Артем Загидулин сделал шатаут, отразив все 32 броска по своим воротам.
На данный момент клуб из Москвы идет 6-м на Западе с 33 очками в 30 играх.
«Ак Барс» занимает 2-е место в таблице Востока с 40 баллами после 31 матча.
