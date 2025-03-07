Аналитик The Athletic о Рантанене: «Если уже 3 разные команды не хотят давать ему 14 млн, то он их не заслуживает, возможно»

Аналитик The Athletic назвал зарплатные ожидания Микко Рантанена завышенными.

Ранее сообщалось, что «Каролина » согласна обменять форварда в «Даллас», если «Старс» и Рантанен придут к соглашению о продлении контракта. На данный момент стороны не смогли договориться .

По мнению инсайдера TSN Даррена Дрегера, предложение «Старс» было выше 12 миллионов долларов в год. При этом в Техасе отсутствует подоходный налог штата.

«Если уже 3 разные команды не хотят давать ему 14 млн, то он их не заслуживает, возможно...» – написал Дом Ласчишин в своей социальной сети.

Ранее 28-летний финн не договорился о новом контракте с «Колорадо» (что привело к его обмену в «Каролину» в январе) и «Харрикейнс», предлагавшими ему соглашение с кэпхитом 12,6 млн долларов в год.

Сообщалось , что он рассчитывает на среднюю зарплату по новому соглашению в районе 14 млн долларов. Сейчас его средняя зарплата – 9,25 млн.

Со статистикой Рантанена в НХЛ можно ознакомиться здесь .