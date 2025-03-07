«Даллас» обсуждает с Рантаненом продление контракта – с разрешения «Каролины». Обмен состоится, если «Старс» договорятся с игроком (Фрэнк Серавалли)

«Даллас» обсуждает с Рантаненом продление контракта – с разрешения «Каролины».

«Старс» выменяют форварда Микко Рантанена у «Харрикейнс», если договорятся о продлении, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли. Он отметил, что на данный момент стороны еще не достигли соглашения.

Ранее стало известно, что 28-летний игрок, выменянный «Каролиной» у «Колорадо » в январе, пока не готов принять предложение «Харрикейнс» о новом соглашении.

Сообщалось, что клуб из Роли предложил Рантанену контракт со средней зарплатой 12,6 миллиона долларов в год.

При этом финский нападающий, который летом может стать неограниченно свободным агентом, рассчитывает на соглашение с кэпхитом в районе 14 млн долларов.

Отметим, что Рантанен набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 3» в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ после перехода в «Каролину».

В составе «Колорадо» у обладателя Кубка Стэнли-2022 было 64 (25+39) балла в 49 играх.

Текущий кэпхит игрока для обмена составляет 4,625 млн долларов – 50% находятся в ведомости «Чикаго».