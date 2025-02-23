«Каролина» предложила Рантанену контракт на общую сумму 100+ млн долларов. Игрок взял время на размышления (Эллиотт Фридман)

«Каролина» предложила Микко Рантанену контракт на общую сумму 100+ млн долларов.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, клуб направил игроку данное предложение после личной встречи с его представителями во время Турнира четырех наций.

Если контракт будет рассчитан на максимально возможный для продления срок 8 лет, то кэпхит будет составлять от 12,5 миллиона долларов. Если на 7 лет – то от 14,3 млн.

Рантанен взял время на размышления. Если к дедлайну (7 марта) стороны не договорятся, то «Каролина » может рассмотреть вариант с обменом нападающего.

Ранее «Харрикейнс» выменяли 28-летнего игрока у «Колорадо ». В 7 играх за новую команду финн набрал 3 (1+2) очка. Всего в сезоне у него 67 (26+41) баллов в 56 играх.

Летом форвард может стать неограниченно свободным агентом. Сообщалось, что на рынке он хотел бы получить контракт со средней зарплатой 14 млн долларов.