«Каролина» предложила Рантанену контракт на общую сумму 100+ млн долларов. Игрок взял время на размышления (Эллиотт Фридман)
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, клуб направил игроку данное предложение после личной встречи с его представителями во время Турнира четырех наций.
Если контракт будет рассчитан на максимально возможный для продления срок 8 лет, то кэпхит будет составлять от 12,5 миллиона долларов. Если на 7 лет – то от 14,3 млн.
Рантанен взял время на размышления. Если к дедлайну (7 марта) стороны не договорятся, то «Каролина» может рассмотреть вариант с обменом нападающего.
Ранее «Харрикейнс» выменяли 28-летнего игрока у «Колорадо». В 7 играх за новую команду финн набрал 3 (1+2) очка. Всего в сезоне у него 67 (26+41) баллов в 56 играх.
Летом форвард может стать неограниченно свободным агентом. Сообщалось, что на рынке он хотел бы получить контракт со средней зарплатой 14 млн долларов.
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