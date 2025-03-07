«Даллас» не может договориться с Рантаненом о новом контракте. «Каролина» может возобновить диалог с другими клубами (Даррен Дрегер)

«Даллас» не может договориться с Микко Рантаненом о новом контракте.

Ранее сообщалось, что «Каролина » согласна обменять форварда, если «Старс» и Рантанен придут к соглашению о продлении контракта.

По информации инсайдера Даррена Дрегера, переговоры между сторонами продолжаются, но игрок все еще не одобрил новый договор с «Далласом ».

Отмечается, что на этом фоне «Харрикейнс» могут вернуться к рассмотрению предложений от других клубов.

Напомним, финский нападающий летом может стать неограниченно свободным агентом. Он рассчитывает на договор со средней годовой зарплатой в районе 14 млн долларов.

В текущем сезоне на счету Рантанена 70 (27+43) очков в 62 матчах за «Каролину» и «Колорадо».

Нечас о Рантанене: «Каролине» стоило узнать до обмена, подпишет ли он новый контракт. Тяжелая ситуация для игроков «Харрикейнс»