Райан Уитни про обмен Рантанена: «Колорадо» предлагал 11,75 млн в год. Ты не центр, не игрок уровня Мэттьюса, Макдэвида и Драйзайтля. Если бы он захотел, то остался бы»

Райан Уитни прокомментировал обмен Микко Рантанена в «Каролину».

Финский форвард перешел из «Колорадо» в результате трехстороннего обмена.

Сообщалось, что Рантанен, который может стать неограниченно свободным агентом летом, рассчитывает на соглашение с кэпхитом около 14 млн долларов. Для «Эвеланш» ориентиром был кэпхит Нэтана Маккиннона (12,6 млн долларов).

«Маккиннон сказал, что позвонил ему. Они проговорили 20 минут, и все было так, как будто Нэтан действительно потерял партнера. Я имею в виду, что клуб лишился игрока, забивавшего 50 голов и набиравшего 105 или 110 очков.

Фанаты «Колорадо», я полностью понимаю, если вы злитесь на Микко, потому что если бы он захотел, то остался бы в команде. Он сделал выбор. Эллиотт [Фридман] сообщил, что клуб увеличивал предложение до 11,75 миллиона в год. Рантанен стал бы самым высокооплачиваемым вингером, опередив Панарина.

Ты не центр. Ты не Драйзайтль , и я не думаю, что Рантанен – игрок того же уровня. Есть Мэттьюс, Маккиннон, Макдэвид и Драйзайтль , а Рантанен – прямо под ними.

Если бы он действительно хотел остаться, то подписал бы контракт. Может быть, довел бы сделку до 12 миллионов, где-то упомянул 12,6, как у Маккиннона. Но он решил не оставаться», – сказал бывший защитник «Эдмонтона» на подкасте Spittin’ Chiclets.

Рантанен о «Колорадо»: «Я был готов сделать значительную скидку от моей рыночной стоимости. Мы общались за пару дней до обмена. Вот почему я не ожидал этого»