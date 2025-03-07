Дрегер о Рантанене: «Уверен, что «Даллас» дает ему 12+ млн долларов в год. Для них это большая сумма, учитывая будущие вызовы»

Даррен Дрегер высказался о контрактной ситуации Микко Рантанена.

Ранее сообщалось, что «Каролина » согласна обменять форварда в «Даллас», если «Старс» и Рантанен придут к соглашению о продлении контракта.

«Посмотрим, к чему все придет, но я уверен, что «Даллас» дает ему 12+ миллионов долларов в год.

Для них это большая сумма, учитывая контрактные вызовы [по другим игрокам] в будущем», – написал инсайдер TSN в социальной сети.

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард, который летом может стать неограниченно свободным агентом, хочет подписать новый контракт со средней годовой зарплатой в районе 14 млн долларов.

Со статистикой Рантанена в НХЛ можно ознакомиться здесь .

«Даллас» не может договориться с Рантаненом о новом контракте. «Каролина» может возобновить диалог с другими клубами (Даррен Дрегер)