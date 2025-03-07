Дрегер о Рантанене: «Уверен, что «Даллас» дает ему 12+ млн долларов в год. Для них это большая сумма, учитывая будущие вызовы»
Даррен Дрегер высказался о контрактной ситуации Микко Рантанена.
Ранее сообщалось, что «Каролина» согласна обменять форварда в «Даллас», если «Старс» и Рантанен придут к соглашению о продлении контракта.
«Посмотрим, к чему все придет, но я уверен, что «Даллас» дает ему 12+ миллионов долларов в год.
Для них это большая сумма, учитывая контрактные вызовы [по другим игрокам] в будущем», – написал инсайдер TSN в социальной сети.
Ранее сообщалось, что 28-летний форвард, который летом может стать неограниченно свободным агентом, хочет подписать новый контракт со средней годовой зарплатой в районе 14 млн долларов.
Со статистикой Рантанена в НХЛ можно ознакомиться здесь.
«Даллас» не может договориться с Рантаненом о новом контракте. «Каролина» может возобновить диалог с другими клубами (Даррен Дрегер)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Даррена Дрегера
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