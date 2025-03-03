Вайсфельд о СКА: «Игра в обороне вызывает вопросы, плюс нет четкого первого вратаря. Но сейчас у них спад, а к плей-офф будет подъем, может»

Леонид Вайсфельд оценил игру СКА в последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела 4 поражения подряд и идет на 7-м месте в Западной конференции.

– В чем проблемы СКА?

– Я последнюю игру с Минском не видел, а вот что касается предыдущих, то мне кажется, что у них организация игры в обороне вызывает вопросы.

Плюс у них, насколько я понимаю, нет четкого первого номера. Это тоже очень важно. То есть, я хочу сказать, что они еще не определились, а уже вроде пора, потому что плей-офф скоро. А так у СКА игроки сильные и потенциал высокий.

– Можно ли за оставшиеся матчи регулярного чемпионата решить все проблемы, чтобы претендовать на Кубок Гагарина?

– Решить можно. Но я уже говорил, что все идет волнами: либо затяжные победы, либо затяжные спады. Никто не знает, в каком состоянии они к плей-офф подойдут. У них тоже была серия побед.

Спортивная форма подразумевает волнообразный характер. Может быть, у них сейчас спад, а к плей-офф будет подъем, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Ротенберг о 4-матчевой серии поражений СКА: «Готовимся к плей-офф, подводим команду к общему знаменателю. Матчи против двух «Динамо» – лучшие с точки зрения содержания игры»