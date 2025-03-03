Ротенберг о 4-матчевой серии поражений СКА: «Готовимся к плей-офф, подводим команду к общему знаменателю. Матчи против двух «Динамо» – лучшие с точки зрения содержания игры»

Роман Ротенберг высказался о серии поражений СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга уступил минскому «Динамо» (1:2) в выездном матче. С 71 очком в 61 матче команда занимает 7-е место в Западной конференции.

– Сегодня проиграли четвертый матч подряд. Начиналось все с тяжелой игры с «Куньлунем», потом были 2:7 от «Спартака», 0:1 от московского «Динамо», сегодня 1:2 от минского «Динамо». Можно ли сказать, что есть какой-то прогресс, виден свет в конце туннеля?

– Команда готовится к плей-офф. Есть травмированные хоккеисты. Подводим команду к общему знаменателю. Если посмотрим на содержание игры, то матчи против «Динамо» Москва и «Динамо» Минск – лучшие с этой точки зрения. Нужно еще добиться результата.

К этому мы и стремимся, чтобы было и содержание игры, и результат. Вы видите, как наши нападающие стали отрабатывать в оборону. Мы в формате «пять на пять» сегодня выиграли 1:0, проиграли в меньшинстве. И против такого сильного соперника, – сказал главный тренер СКА.